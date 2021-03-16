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4637 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 115 от тях в Сливенско

16 март 2021 08:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Коронавирус карантина

4637 са новите случаи на коронавирус, с почти 4000 (3958) повече от вчера, когато бяха 679. 20,3% са позитивните проби от направените 19 497 теста през последното денонощие. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 283 194, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 220; Бургас – 449; Варна – 343; Велико Търново – 126; Видин – 17; Враца – 114; Габрово – 64; Добрич – 73; Кърджали – 47; Кюстендил – 84; Ловеч – 40; Монтана – 47; Пазарджик – 62; Перник – 50; Плевен – 174; Пловдив – 362; Разград – 25; Русе – 149; Силистра – 130; Сливен – 115; Смолян – 64; София област – 117; София (град) – 1116; Стара Загора – 240; Търговище – 15; Хасково – 125; Шумен – 175; Ямбол – 94.

Активните случаи са 44 663, в болница се лекуват 7269 пациенти, от които 577 са в интензивни отделения.

1877 са оздравелите през последното денонощие, болестта са преборили общо 227 059 души.

Починалите с коронавирус до момента са 11 472, 187 от тях през последното денонощие.

Поставените ваксини през вчерашния ден са 2828, а общия брой на направените имунизации е 341 707.

Снимка: Станимир Петков

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