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Имен ден празнуват Жельо, Вильо и Савин

16 март 2021 08:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Честит имен ден!

Православна църква почита паметта на Св. апостол Аристовул Британски, от Седемдесетте апостоли, както и на Св. Савин и Св. Папа (Папий).

Св. Аристовул бил родом от остров Кипър. Той бил брат на св. апостол Варнава, и двамата от числото на седемдесетте ученици Христови. Бил спътник в пътешествията на великия апостол Павел и помощник в неговите проповеднически трудове.

Св. Савин бел египтянин от град Хермопол и старейшина на града. Във време на Диоклетиановото гонение против християните той се оттеглил край едно далечно село с много други християни и се затворил в една колиба, където прекарвал в пост и молитва. Но един просяк, комуто Савин бил сторил голямо добро, го издал на властта. Както Юда предал Христа, така и тоя бедняк за две жълтици издал своя благодетел. Савин и шестима още християни били хванати от царските войници и отведени на съд. След големи мъки Савин бил хвърлен в р. Нил, където и предал Богу душата си в 299 година.

Свети Папа бил родом от Ликаонския град Ларанда. Той живял по време на управлението на император Максимиан. Заради изповядването на Христовата вяра бил предаден на мъчения в родния си град.

Имен ден празнуват всички с имена Жельо, Вильо, Савин.

Източник: kibik.bg
Снимка: Станимир Петков

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