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Имен ден празнуват Жельо, Вильо и Савин
Православна църква почита паметта на Св. апостол Аристовул Британски, от Седемдесетте апостоли, както и на Св. Савин и Св. Папа (Папий).
Св. Аристовул бил родом от остров Кипър. Той бил брат на св. апостол Варнава, и двамата от числото на седемдесетте ученици Христови. Бил спътник в пътешествията на великия апостол Павел и помощник в неговите проповеднически трудове.
Св. Савин бел египтянин от град Хермопол и старейшина на града. Във време на Диоклетиановото гонение против християните той се оттеглил край едно далечно село с много други християни и се затворил в една колиба, където прекарвал в пост и молитва. Но един просяк, комуто Савин бил сторил голямо добро, го издал на властта. Както Юда предал Христа, така и тоя бедняк за две жълтици издал своя благодетел. Савин и шестима още християни били хванати от царските войници и отведени на съд. След големи мъки Савин бил хвърлен в р. Нил, където и предал Богу душата си в 299 година.
Свети Папа бил родом от Ликаонския град Ларанда. Той живял по време на управлението на император Максимиан. Заради изповядването на Христовата вяра бил предаден на мъчения в родния си град.
Имен ден празнуват всички с имена Жельо, Вильо, Савин.
Източник: kibik.bg
Снимка: Станимир Петков