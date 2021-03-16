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Вандалски акт с билборд на БСП

16 март 2021 12:35, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 10 минути, брой четения: 12
Вандалски акт с билборд на БСП

На това място, което виждате, трябваше да има платно с номера и логото на БСП, във връзка с предстоящите парламентарни избори. През изминалата нощ, платното беше отстранено от неизвестни „доброжелатели“. Искам да отправя призив към всички политически сили, техните членове и симпатизанти, да се въздържат от подобни действия, които много силно напомнят за времената Дочоолу и Гочоолу от блестящото произведение на Алеко Константинов „Бай Ганьо прави избори“.

Снимки

Вандалски акт с билборд на БСП
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