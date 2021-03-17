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4374 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 67 от тях в Сливенско
4374 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 19 214 теста. Регистрираните с COVID-19 до момента са 287 568, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 188; Бургас – 316; Варна – 287; Велико Търново – 119; Видин – 34; Враца – 118; Габрово – 45; Добрич – 63; Кърджали – 40; Кюстендил – 76; Ловеч – 64; Монтана – 109; Пазарджик – 120; Перник – 77; Плевен – 169; Пловдив – 299; Разград – 30; Русе – 132; Силистра – 103; Сливен – 67; Смолян – 89; София област – 180; София (град) – 1226; Стара Загора – 131; Търговище – 13; Хасково – 119; Шумен – 107; Ямбол – 53.
Активните случаи са 47 173, в болница се лекуват 7 600 пациенти, от които 612 са в интензивно отделение. Хоспитализираните са с 331 повече от вчера, още 35 души са интубирани.
Оздравелите до момента са 228 816, 1757 от тях през последното денонощие.
Още 107 души са починали от инфекцията през вчерашния ден. Жертвите на вируса вече са 11 579.
Общият брой поставени дози ваксина е 345 994, 4287 от тях за последните 24 часа.
Снимка: Станимир Петков