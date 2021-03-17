Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

4374 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 67 от тях в Сливенско

17 март 2021 08:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 35
Коронавирус

4374 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 19 214 теста. Регистрираните с COVID-19 до момента са 287 568, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 188; Бургас – 316; Варна – 287; Велико Търново – 119; Видин – 34; Враца – 118; Габрово – 45; Добрич – 63; Кърджали – 40; Кюстендил – 76; Ловеч – 64; Монтана – 109; Пазарджик – 120; Перник – 77; Плевен – 169; Пловдив – 299; Разград – 30; Русе – 132; Силистра – 103; Сливен – 67; Смолян – 89; София област – 180; София (град) – 1226; Стара Загора – 131; Търговище – 13; Хасково – 119; Шумен – 107; Ямбол – 53.

Активните случаи са 47 173, в болница се лекуват 7 600 пациенти, от които 612 са в интензивно отделение. Хоспитализираните са с 331 повече от вчера, още 35 души са интубирани.

Оздравелите до момента са 228 816, 1757 от тях през последното денонощие.

Още 107 души са починали от инфекцията през вчерашния ден. Жертвите на вируса вече са 11 579.

Общият брой поставени дози ваксина е 345 994, 4287 от тях за последните 24 часа.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 