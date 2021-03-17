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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.03.2021

17 март 2021 09:02, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 41 минути, брой четения: 34

No. Дата Длъжност Образование

251 16.2.2021 инженер-технолог ХВП висше

261 18.2.2021 монтажник мебели средно

262 18.2.2021 дърводелец мебели средно

320 1.3.2021 машинен оператор шиене средно

322 1.3.2021 обслужващ бензиностанция средно

323 1.3.2021 работник доработка тъкани средно

324 1.3.2021 оперативен счетоводител висше

325 1.3.2021 водач електрокар средно

340 2.3.2021 трудотерапевт висше

350 4.3.2021 монтажник метални конструкции средно

352 4.3.2021 обслужващ магазин средно

373 5.3.2021 санитар средно

374 5.3.2021 социален педагог висше

380 8.3.2021 готвач средно

381 8.3.2021 помощник готвач средно

383 9.3.2021 работник строителство средно

384 9.3.2021 шофьор автобус средно

385 9.3.2021 шофьор тежкотоварен камион средно

396 10.3.2021 шивач средно

397 11.3.2021 кранист на мостови и портален кран средно

398 11.3.2021 механик-електроник средно

414 12.3.2021 счетоводител средно

416 12.3.2021 механик промишлено оборудване средно

422 15.3.2021 продавач консултант средно

425 15.3.2021 стругар средно

429 15.3.2021 камериерка средно

430 15.3.2021 готвач средно

431 15.3.2021 сервитьор средно

432 15.3.2021 помощник готвач средно

433 15.3.2021 старши експерт висше

448 16.3.2021 психолог висше

449 16.3.2021 медицинска сестра висше

450 16.3.2021 огняр средно

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