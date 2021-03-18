Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 6

Днес 18.03 /четвъртък/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района на ул. Стоян Господинов до 13.00. ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.