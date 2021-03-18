Технически схеми с детайли по благоустрояването на кварталите „Дружба“, „Българка“ и „Сини камъни“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

В прикачените файлове по-долу може да се запознаете по-подробно със схемите, свързани с благоустрояването на терени в част от трите най-големи квартала в Сливен - „Дружба“, „Българка“ и „Сини камъни“.

Снимки

Файлове

Схема [6.01MB] Portable Document Format File

Схема [5.72MB] Portable Document Format File