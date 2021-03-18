Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 18.03.2021г.(четвъртък) до 16:00ч.поради авария е прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.