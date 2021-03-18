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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОБЯВА за избор на регистриран одитор за преглед и заверка на годишен финансов отчет за 2021 г.

18 март 2021 12:24, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 30

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен публикува ОБЯВА за избор на регистриран одитор за преглед и заверка на годишен финансов отчет за 2021 г.

Всеки кандидат може да подаде оферта до 16.00 часа на 29.03.2021 г., в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД – гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” №1.

 

Прикачени файлове към новината:

ОБЯВА

ЗАПОВЕД

ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ

 

Файлове

ОБЯВА [383KB]

Portable Document Format File

ЗАПОВЕД [431KB]

Portable Document Format File

ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ [94.5KB]

Microsoft Word Document

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