ОБЯВА за избор на регистриран одитор за преглед и заверка на годишен финансов отчет за 2021 г.

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен публикува ОБЯВА за избор на регистриран одитор за преглед и заверка на годишен финансов отчет за 2021 г.

Всеки кандидат може да подаде оферта до 16.00 часа на 29.03.2021 г., в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД – гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” №1.

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