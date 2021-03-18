Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ски сезонът в курорта Пампорово приключва

18 март 2021 18:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 10
Пампорово

Лифтовете и ски зоната на Пампорово в Родопите ще работят до 21 март и след това ски сезонът там приключва, съобщиха от компанията, управляваща курорта. Пистите и лифтът в района на Мечи чал в Чепеларе ще спрат да работят на 19 март. По-ранният край на ски сезона е причинен от сложната пандемична ситуация и въвеждането на нови антиепидемични мерки, предаде БТА.

Източник: БНР
Снимка: pamporovo.me

« предишна


 