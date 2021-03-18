Ски сезонът в курорта Пампорово приключва

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 5 минути, брой четения: 10

Лифтовете и ски зоната на Пампорово в Родопите ще работят до 21 март и след това ски сезонът там приключва, съобщиха от компанията, управляваща курорта. Пистите и лифтът в района на Мечи чал в Чепеларе ще спрат да работят на 19 март. По-ранният край на ски сезона е причинен от сложната пандемична ситуация и въвеждането на нови антиепидемични мерки, предаде БТА.