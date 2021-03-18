Криминална хроника Ямбол - 18.03.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 18.03.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.