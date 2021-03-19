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Новите случаи с COVID-19 в България за последното денонощие са 4008, 90 от тях в Сливенско

19 март 2021 08:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68
Коронавирус

Новите случаи COVID-19 са 4008, потвърдени от направени 17 973 теста, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 158; Бургас – 329; Варна – 299; Велико Търново – 92; Видин – 18; Враца – 124; Габрово – 23; Добрич – 79; Кърджали – 36; Кюстендил – 62; Ловеч – 56; Монтана – 52; Пазарджик – 80; Перник – 74; Плевен – 158; Пловдив – 312; Разград – 19; Русе – 105; Силистра – 106; Сливен – 90; Смолян – 53; София област – 140; София (град) – 1121; Стара Загора – 120; Търговище – 29; Хасково – 111; Шумен – 106; Ямбол – 56.

8082 са пациентите с COVID-19, които се лекуват в болница, с 278 повече за денонощие. В интензивни отделения са още 61 души, общият им брой е 670.

От началото на пандемията регистрираните с коронавирус у нас са 295 777. Активни са 51 919 от случаите.

Още 1584 души са преборили болестта. Излекуваните до момента са 232 041.

Починалите през вчерашния ден са 102, жертвите на вируса вече са 11 817.

За последните 24 часа са направени 5350 имунизации, поставените дози ваксина до момента са 356 052.

Снимка: Станимир Петков

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