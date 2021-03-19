Прекъсване водоподаването на кв.Комлука

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.03.2021г.(петък) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Комлука.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.