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СЪОБЩЕНИЕ

19 март 2021 14:46, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 122

Във връзка със Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от 1. до 12. клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

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