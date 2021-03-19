СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 122 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 122

Във връзка със Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от 1. до 12. клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.