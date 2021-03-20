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4162 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 83 от тях в Сливенско
4162 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 449 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 299 939, като активните са 54 441.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 172, Бургас – 331, Варна – 325, Велико Търново – 76, Видин – 26, Враца – 106, Габрово – 65, Добрич – 71, Кърджали – 34, Кюстендил – 79, Ловеч – 92, Монтана – 57, Пазарджик – 95, Перник – 82, Плевен – 190, Пловдив – 253, Разград – 29, Русе – 109, Силистра – 100, Сливен – 83, Смолян – 54, София област – 164, София (град) – 1162, Стара Загора – 111, Търговище – 21, Хасково – 110, Шумен – 98, Ямбол – 67.
През изминалото денонощие са били излекувани 1555 души, а за целия период – 233 596.
В болница за лечение са настанени 8332 души, от които 689 са в интензивни отделения.
115 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 11 932.
Към момента общо 362 721 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6669.
Снимка: Станимир Петков