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2541 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 74 от тях в Сливенско
2541 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 979 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 302 480, като активните са 56 277.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 101, Бургас – 305, Варна – 277, Велико Търново – 25, Видин – 5, Враца – 59, Габрово – 9, Добрич – 20, Кърджали – 8, Кюстендил – 50, Ловеч – 38, Монтана – 30, Пазарджик – 39, Перник – 71, Плевен – 76, Пловдив – 154, Разград – 24, Русе – 35, Силистра – 31, Сливен – 74, Смолян – 21, София област – 152, София (град) – 681, Стара Загора – 108, Търговище – 15, Хасково – 48, Шумен – 33, Ямбол – 52.
През изминалото денонощие са били излекувани 641 души, а за целия период – 234 237.
В болница за лечение са настанени 8545 души, от които 691 са в интензивни отделения.
34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 11 966.
Към момента общо 366 547 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3822.
Снимка: Станимир Петков