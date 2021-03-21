Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес имен ден празнува Яков

21 март 2021 09:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Честит имен ден!

Православната църква почита паметта на Преп. Яков Изповедник. За него не се знае много – нито мястото, където се е родил, нито мястото, където е бил епископ.

Знае се само, че той изпълнил закона Христов, като се подвизавал дълго в пост и молитва и че във времето на император Константин Копроним преживял много мъки и страдания от иконоборците. Живял през VIII век.

Имен ден празнуват всички с това име.

Източник: kibik.bg
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 