Днес имен ден празнува Яков

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Православната църква почита паметта на Преп. Яков Изповедник. За него не се знае много – нито мястото, където се е родил, нито мястото, където е бил епископ.

Знае се само, че той изпълнил закона Христов, като се подвизавал дълго в пост и молитва и че във времето на император Константин Копроним преживял много мъки и страдания от иконоборците. Живял през VIII век.

Имен ден празнуват всички с това име.