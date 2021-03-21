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Жълт код за интензивни валежи от дъжд и в сняг е в сила за 13 области в страната за 21 март

21 март 2021 09:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 31
Жълт код за опасно време

Жълт код за интензивни валежи от дъжд и в сняг е в сила за 13 области в страната за 21 март. Това сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждение за значителни валежи от сняг важи за областите Смолян, София-град, София-област, Кюстендил и Перник. Там ще се образува снежна покривка с дебелина 10-15, а в Смолянско - 20 см.

За областите Благоевград, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Враца, Монтана и Видин е валиден жълт код за дъжд и сняг. В Благоевградска област се очакват значителни валежи от сняг, в долното течение на Струма - от дъжд, с количества до 20-30 mm. В област Кърджали ще има интензивни валежи от дъжд и сняг, като количества ще са 20-25 mm.

В Пловдивска, Пазарджишка, Ловешка, Врачанска, Монтанска и Видинска област валежите също ще са обилни, в планинските райони - от сняг, а в равнинните - от дъжд. Количествата ще са 20-25 mm.

Източник: НИМХ

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