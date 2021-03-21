Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради снегонавявания

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 32

Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради снегонавявания. Пътните настилки в областта са мокри и хлъзгави. От Областната дирекция на МВР Пловдив съветват водачите да пътуват с повишено внимание и автомобили, подготвени за зимни условия.