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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради снегонавявания

21 март 2021 12:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 32
Заснежен път

Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради снегонавявания. Пътните настилки в областта са мокри и хлъзгави. От Областната дирекция на МВР Пловдив съветват водачите да пътуват с повишено внимание и автомобили, подготвени за зимни условия.

Източник: CROSS
Снимка: Станимир Петков

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