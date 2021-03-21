Тежка катастрофа между ТИР и кола при Прохода на Републиката

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 45

Тежък пътен инцидент между ТИР и лек автомобил наложи цялостното затваряне на старопланинския проход Хаинбоаз. Инцидентът е станал около обяд, след Предела на трасето в посока Гурково, информира NOVA.

Челно са се ударили лек автомобил с великотърновската регистрация и товарен камион. На място е загинал водача на автомобила. Ранени са двама негови спътници.

Заради следствените действия, поне четири часа ще бъде блокирано движението.

Обходният маршрут за леки автомобили е през прохода Шипка. Товарните изчакват на място.