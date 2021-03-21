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Гребният канал край Ямбол бе зарибен с шаран и каракуда

21 март 2021 18:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 44
Риба

За втора година, при съвместна акция на Агенцията по рибарство и аквакултури и община Ямбол, бе зарибен гребният канал край областния град, съобщиха от общинския пресцентър.

Собственикът на рибовъдно стопанство от района е дарил повече от 700 килограма 50-грамови шаранчета и сребриста каракуда. През миналата година във водоема бяха пуснати около 350 килограма бял амур, който да намали водната растителност в него.

През септември гребният канал ще бъде отворен за любителите спортния риболов, допълниха от общината.

Източник: БТА

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