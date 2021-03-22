Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
22 март - Световният ден на водата
Ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр.Бургас, ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ гр. Сливен участват в инициативата на ООН „World Water Day 2021- Valuing Water“, посветена на 22 март - Световния ден на водата.
Темата на проекта, върху който работиха учениците от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр.Бургас, ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ гр. Сливен е „Климатични промени - Водата е важна, да действаме!“ Под ръководството на преподавателите по биология и здравно образование Десислава Стайкова-Маринова, Стоянка Стефанова и Славка Кунчева, учениците създадоха мултимедийни продукти. В рамките на инициативата се обяви и конкурс за есе, фотография и рисунка „Водата е живот“. Всички отличени ученици получиха сертификат на ООН „World Water Day 2021- Valuing Water“.
Честването на Световния ден на водата 2021 ще бъде отбелязано от ООН в онлайн събитие, което ще започне на 22 март 2021 г. 13:00 ч. на адрес: https://www.worldwaterday.org/. На посоченият адрес са достъпни всички отличени презентации на екипите. Родителите на отличените ученици благодарят на ръководствата на училищата за възможността децата им да изявят дарбите и талантитет си.
Отличени и наградени ученици:
Категория есе:
Стела Александрова Иванова – 11д клас - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас
Категория фотография:
Мариела Проданова 8в клас – ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол
Стилияна Петрова 8в клас – ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол
Категория рисунка:
Александра Симеонова 8в клас– ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол
Категория мултимедийни презентации и репортажи:
Фиген Хюсеин Хасан - 11д клас - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас
Елизавета Аркадьевна Саливанова - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас
Ванина Андонова Андонова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“- Сливен
Иван Андреев Едрев - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“- Сливен
Диана Комитова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ Сливен
Елена Иванова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен
Анна Савова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен
София Драгиева - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен
Тодор Драгиев - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“- Сливен
Поли Андреева - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен
Йоанна Стефанова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен