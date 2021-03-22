22 март - Световният ден на водата

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр.Бургас, ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ гр. Сливен участват в инициативата на ООН „World Water Day 2021- Valuing Water“, посветена на 22 март - Световния ден на водата.

Темата на проекта, върху който работиха учениците от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр.Бургас, ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ гр. Сливен е „Климатични промени - Водата е важна, да действаме!“ Под ръководството на преподавателите по биология и здравно образование Десислава Стайкова-Маринова, Стоянка Стефанова и Славка Кунчева, учениците създадоха мултимедийни продукти. В рамките на инициативата се обяви и конкурс за есе, фотография и рисунка „Водата е живот“. Всички отличени ученици получиха сертификат на ООН „World Water Day 2021- Valuing Water“.

Честването на Световния ден на водата 2021 ще бъде отбелязано от ООН в онлайн събитие, което ще започне на 22 март 2021 г. 13:00 ч. на адрес: https://www.worldwaterday.org/. На посоченият адрес са достъпни всички отличени презентации на екипите. Родителите на отличените ученици благодарят на ръководствата на училищата за възможността децата им да изявят дарбите и талантитет си.

Отличени и наградени ученици:

Категория есе:

Стела Александрова Иванова – 11д клас - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас

Категория фотография:

Мариела Проданова 8в клас – ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол

Стилияна Петрова 8в клас – ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол

Категория рисунка:

Александра Симеонова 8в клас– ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол

Категория мултимедийни презентации и репортажи:

Фиген Хюсеин Хасан - 11д клас - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас

Елизавета Аркадьевна Саливанова - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас

Ванина Андонова Андонова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“- Сливен

Иван Андреев Едрев - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“- Сливен

Диана Комитова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ Сливен

Елена Иванова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен

Анна Савова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен

София Драгиева - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен

Тодор Драгиев - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“- Сливен

Поли Андреева - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен

Йоанна Стефанова - ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен