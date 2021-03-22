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Криминална хроника Ямбол - 22.03.2021 г.

22 март 2021 20:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 35
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 22.03.2021 г.

 

В Ямбол е задържан 52-годишен мъж, заключил се в дома си, след като наранил свой близък. Вчера, около 16:55 часа, в полицията е получен сигнал от ЦСМП-Ямбол, за приет възрастен мъж наранен с нож в областта на гърдите. След медицински преглед пострадалият е освободен за домашно лечение по собствено желание. Пред служители той обяснил, че е наранен от свой близък, в имот му в Ямбол. Насочените към местопроизшествието полицейски екипи установяват, че на адреса се е заключил 52-годишен мъж, който отказва да комуникира и да им съдейства. Предприети са незабавни действия за отцепване и обезопасяване на района. Около час по-късно, в резултат на прецизно планирани действия от служители от ОДМВР-Ямбол, със съдействието на служители от сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР –Сливен, мъжът е неутрализиран и задържан, въпреки оказаната съпротива. Изясняването на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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