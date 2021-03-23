4467 са новозаразените с коронавирус през последното денонощие в България, 92 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

4467 са новозаразените с коронавирус, регистрирани при 18 808 направени теста. 23% са позитивните проби от всички изследвани. От началото на пандемията потвърдените с COVID-19 у нас са 307 890, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 190; Бургас – 98; Варна – 281; Велико Търново – 129; Видин – 33; Враца – 68; Габрово – 64; Добрич – 65; Кърджали – 47; Кюстендил – 73; Ловеч – 65; Монтана – 105; Пазарджик – 105; Перник – 43; Плевен – 162; Пловдив – 373; Разград – 44; Русе – 185; Силистра – 126; Сливен – 92; Смолян – 73; София област – 132; София (град) – 1289; Стара Загора – 239; Търговище – 34; Хасково – 117; Шумен – 163; Ямбол – 72.

Активните случаи са 58 671, в болница се лекуват 8 689 пациенти, от тях 691 са в интензивно отделение.

През последното денонощие оздравелите са 2260, общият брой излекувани до момента е 237 031.

Починали са още 169 души. Жертвите на вируса вече са 12 188.

През вчерашния ден са поставени 7465 дози ваксина. До момента направените имунизации са 376 370.