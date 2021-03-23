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Почина голямата българска актриса Татяна Лолова

23 март 2021 09:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 24
Татяна Лолова

На 87 години си отиде от този свят Татяна Лолова. Това съобщи преди минути bTV. Актрисата е починала от коронавирус.

Очаквайте подробности!

Снимка: bTV

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