Почина голямата българска актриса Татяна Лолова

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 24

На 87 години си отиде от този свят Татяна Лолова. Това съобщи преди минути bTV. Актрисата е починала от коронавирус.

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