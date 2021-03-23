В болницата в Ямбол свършиха леглата за пациенти с COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 32

Рекорден брой болни са хоспитализирани в COVID отделенията в болниците в Ямбол. От местната здравна инспекция са издали заповед за увеличаване на болничните легла, предава „БНТ“.

Към момента заразените в област Ямбол са 882 души, като от тях 138 са в болници, където има COVID отделения. Осем души са в Реанимация.

Най-много заболели има в областната болница – 79 души. За да се облекчи работата на спешната коремна хирургия се извършва в частната болница, където всички COVID легла са заети.