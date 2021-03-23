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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В болницата в Ямбол свършиха леглата за пациенти с COVID-19

23 март 2021 14:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 32
МБАЛ "Свети Пантелеймон"

Рекорден брой болни са хоспитализирани в COVID отделенията в болниците в Ямбол. От местната здравна инспекция са издали заповед за увеличаване на болничните легла, предава „БНТ“.

Към момента заразените в област Ямбол са 882 души, като от тях 138 са в болници, където има COVID отделения. Осем души са в Реанимация.

Най-много заболели има в областната болница – 79 души. За да се облекчи работата на спешната коремна хирургия се извършва в частната болница, където всички COVID легла са заети.

Източник: https://www.iskra.bg/v-bolnitsata-v-yambol-svarshiha-leglata-za-patsienti-s-covid-19/
Снимка: МБАЛ "Свети Пантелеймон"

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