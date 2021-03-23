В сряда се възобновява снеговалежът на отделни места в Северна България, по-съществени количества ще има в планините и Предбалкана

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 25

През следващото денонощие облачността ще е значителна. През нощта на отделни места в Северна България ще вали сняг, по-съществени количества ще има в планините и Предбалкана. Вечерта в повечето райони валежите ще спрат. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен северен вятър, с който ще нахлуе още студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са от минус 4° до плюс 1°, а максималната между 1° и 6°. Това е прогнозата за времето на НИМХ.

Над Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места в северните райони ще превали слаб сняг, на юг - дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, с който ще застудее. Максималните температури ще са 4°-6°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е значителна, на много места ще има валежи от сняг, в Западна и Централна Стара планина, както и в планините в Югозападна България ще са значителни. Вечерта в повечето райони валежите ще спрат. Ще духа предимно силен северен вятър, с който температурите още ще се понижат и максималната на височина 1200 метра ще е около минус 5°, на 2000 метра – около минус 11°.

В Сливен ще бъде облачно със слаби валежи от мокър сняг. Ще духа полусилен вятър от север. Минималната температура ще е минус 2°, а максималната плюс 3°.