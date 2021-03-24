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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.03.2021
No. Дата Длъжност Образование
320 1.3.2021 машинен оператор шиене средно
322 1.3.2021 обслужващ бензиностанция средно
323 1.3.2021 работник доработка тъкани средно
324 1.3.2021 оперативен счетоводител висше
325 1.3.2021 водач електрокар средно
340 2.3.2021 трудотерапевт висше
350 4.3.2021 монтажник метални конструкции средно
352 4.3.2021 обслужващ магазин средно
373 5.3.2021 санитар средно
374 5.3.2021 социален педагог висше
380 8.3.2021 готвач средно
381 8.3.2021 помощник готвач средно
383 9.3.2021 работник строителство средно
384 9.3.2021 шофьор автобус средно
385 9.3.2021 шофьор тежкотоварен камион средно
396 10.3.2021 шивач средно
397 11.3.2021 кранист на мостови и портален кран средно
414 12.3.2021 счетоводител средно
416 12.3.2021 механик промишлено оборудване средно
425 15.3.2021 стругар средно
429 15.3.2021 камериерка средно
430 15.3.2021 готвач средно
431 15.3.2021 сервитьор средно
432 15.3.2021 помощник готвач средно
433 15.3.2021 старши експерт висше
448 16.3.2021 психолог висше
449 16.3.2021 медицинска сестра висше
467 17.3.2021 медицинска сестра висше
473 18.3.2021 шофьор автобус средно
474 18.3.2021 продавач консултант средно
475 18.3.2021 работник поддръжка средно
484 22.3.2021 техник технолог на виното висше
485 22.3.2021 координатор дейности висше
487 22.3.2021 продавач консултант средно
488 22.3.2021 работник развъждащ птици в инкубатор основно
491 23.3.2021 служител човешки ресурси висше
492 23.3.2021 мотокарист средно
493 23.3.2021 склададжия средно
494 23.3.2021 механик на транспортни средства средно