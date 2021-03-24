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Информационен бюлетин за пленарната сесия - 24-25 март 2021 г.

24 март 2021 09:05, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 33
Европейският парламент

Евродепутатите ще премахнат още едно препятствие пред плана за възстановяване от COVID-19

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-03-24/0/ep-shche-premakhne-oshche-edno-prepiatstvie-pred-plana-za-vzstanoviavane-ot-covid-19

Парламентът ще гласува по три закона за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС, проправяйки пътя за нейната реформа и въвеждането на нови източници на приходи на ЕС.

 

Цифровo зелено удостоверение: тази седмица Парламентът ще вземе решение за ускорено одобрение

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-03-24/1/tsifrovo-zeleno-udostoverenie-tazi-sedmitsa-ep-shche-vzeme-reshenie-za-odobrenie

В четвъртък евродепутатите ще решат дали да използват неотложната процедура за предложеното цифровo зелено удостоверение. Дебатът ще се проведе в сряда следобед.

 

Парламентът е готов да предприеме правни действия за защита на бюджетa

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-03-24/2/parlamentt-e-ghotov-da-predprieme-pravni-deystviia-za-zashchita-na-biudzheta

В четвъртък евродепутатите ще гласуват резолюция, в която предупреждават, че ще заведат дело срещу Комисията, ако тя не защити бюджета и ценностите на ЕС.

 

Разширяване: евродепутатите оценяват напредъка в Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-03-24/3/razshiriavane-ep-otseniava-napredka-v-albaniia-kosovo-severna-makedoniia-i-srbiia

В четвъртък евродепутатите ще обсъдят и гласуват относно реформите, които четирите страни от Западните Балкани трябва да предприемат по пътя си към евентуално бъдещо членство в ЕС.

 

Парламентът иска стандарти за качество на въздуха за всички замърсители на въздуха, които влияят на здравето

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-03-24/4/ep-iska-standarti-za-kachestvo-na-vzdukha-za-vsichki-zamrsiteli-na-vzdukha

ЕП ще обсъди и гласува дали държавите членки спазват законите на ЕС относно качеството на въздуха и ще призоват за по-добро прилагане на правилата с цел намаляване на замърсяването.

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