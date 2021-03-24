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Новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие са 4851, 100 от тях в Сливенско

24 март 2021 11:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 44
Коронавирус

Новите случаи на коронавирус са 4851, потвърдени от направени 19 869 теста. Позитивни са 24% от изследваните. Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията са 312 741, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 171; Бургас – 496; Варна – 369; Велико Търново – 93; Видин – 21; Враца – 17; Габрово – 54; Добрич – 74; Кърджали – 57; Кюстендил – 78; Ловеч – 57; Монтана – 49; Пазарджик – 77; Перник – 105; Плевен – 160; Пловдив – 358; Разград – 14; Русе – 148; Силистра – 73; Сливен – 100; Смолян – 92; София област – 219; София (град) – 1352; Стара Загора – 136; Търговище – 22; Хасково – 130; Шумен – 101; Ямбол – 72.

Активните случаи са 239 602. В болница се лекуват 8 927 пациенти, 729 от тях са в интензивно отделение.

През последното денонощие оздравелите от инфекцията са 2571. общият брой излекувани е 239 602.

Още 119 души са починали. Жертвите на вируса вече са 12 307.

Поставените дози ваксина са 388 805, 12 436 от тях през последните 24 часа.

Снимка: Станимир Петков

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