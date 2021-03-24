Прекъсване водоподаването на Индустриална зона - Ямболско шосе.

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 2

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 24.03.2021г.(Сряда) до 14:00ч. поради авария е прекъснато водоподаването на Индустриална зона - Ямболско шосе.

.При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.