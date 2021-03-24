Прекъсване водоподаването на част от р-н Нова Загора-села

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на 25.03.2021.-Четвъртък от 08.00. ч до 15.00.ч ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Сокол. с.Еленово. с.Прохорово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.