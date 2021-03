Пуснат е AMD Radeon PRO Enterprise Driver 21.Q1 с нов потребителски интерфейс за повишена продуктивност

Туида Нюз преди 7 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 10

24 март 2021 г. - AMD пусна първата тримесечна актуализация на драйвера за корпоративни потребители за 2021, Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1. Софтуерният пакет предлага напълно нов потребителски интерфейс, оптимизиран за професионалните потребители и насочен към подобряване на тяхната продуктивност.

С помощта на опростения и преработен изцяло дизайн на интерфейса, потребителите могат с лекота да конфигурират настройките, докато се справят с конкретните работни задачи. Новите характеристики на актуализирания драйвер включват:

• Нов раздел Home: Позволява на потребителите да осъществяват достъп до последно използваните приложения и да ги пускат от Radeon PRO Software. С щракване на бутон потребителите могат да стартират запис на екрана или достъп до раздела за обучение.

• Раздел Record & Stream (Запис и стрийминг): (преди - Radeon PRO ReLive) Предоставя на професионалистите възможността да се възползват от усъвършенстван стрийминг на видео и възможности за запис на екрана с висока резолюция, вградени в софтуера, за ефективно сътрудничество, представяне на проекти, обучение и поддръжка на членове на екипа.

• AMD Radeon PRO овърлей: Вътрешна за приложението платформа, която позволява достъп с едно щракване без изобщо да се напускат проектите, като предлага контрол на споделянето на мултимедия и заснемане (Media and Capture Sharing) с контроли на уеб камерата, мониторинг на производителността, графични настройки.

• Подобрена производителност: AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 осигурява лекота на използване и производителност където това има значение, и е оптимизиран за най-важните сценарии на приложение. Потребителите могат да се възползват от тези подобрения, за да ускорят времето за изпълнение на задачи и създаване на продукти. AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 е до 45% по-бърз в бенчмарка SPECviewperf 2020 на Catia-06 от AMD Radeon PRO Software for Enterprise 20.Q4 при използване на Radeon PRO W5700 GPU.

Драйверът AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 може да се изтегли оттук https://www.amd.com/en/support , а тук https://www.amd.com/en/technologies/radeon-pro-software можете да проветете повече за Radeon PRO Software. Изображения на новия интерфейс ще намерите тук https://djeshare.box.com/s/wg4hmzodrcud9jhuzm0bqq4mw0ew1fe4 .