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Криминална хроника Ямбол - 24.03.2021 г.

24 март 2021 21:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 24.03.2021 г.

 

В РУ-Стралджа е образувано бързо производство срещу водач на МПС,седнал зад волана след като е лишен от право да управлява. На 23 март около 08:00 часа, в с. Зимница е спрян за проверка лек автомобил “Опел Астра“, управляван от 38-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че водачът е без свидетелство за управление на МПС, предвид че е лишен от право да управлява МПС, с влязло в сила наказателно постановление. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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