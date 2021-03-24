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Криминална хроника Ямбол - 24.03.2021 г.
Информационен бюлетин 24.03.2021 г.
В РУ-Стралджа е образувано бързо производство срещу водач на МПС,седнал зад волана след като е лишен от право да управлява. На 23 март около 08:00 часа, в с. Зимница е спрян за проверка лек автомобил “Опел Астра“, управляван от 38-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че водачът е без свидетелство за управление на МПС, предвид че е лишен от право да управлява МПС, с влязло в сила наказателно постановление. Работата по случая продължава.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет