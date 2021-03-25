Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
103 са новите случаи на COVID-19 в Сливенско, 4375 за цялата страна
Настанените в болница с коронавирусна инфекция надхвърлиха 9 000 и вече са 9 125. В интензивни отделения са 743 души, сочат данните на Единния информационен портал.
Новите случаи са – 4 375. Те са 25,4 на сто от направените 17 120 теста за последните 24 часа.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 136; Бургас – 364; Варна – 362; Велико Търново – 97; Видин – 17; Враца – 129; Габрово – 31; Добрич – 93; Кърджали – 38; Кюстендил – 38; Ловеч – 92; Монтана – 64; Пазарджик – 81; Перник – 79; Плевен – 139; Пловдив – 367; Разград – 60; Русе – 169; Силистра – 100; Сливен – 103; Смолян – 49; София област – 171; София (град) – 1105; Стара Загора – 216; Търговище – 48; Хасково – 65; Шумен – 97; Ямбол – 65.
От началото на пандемията са установени общо 317 116 случая, от тях активните са 62 392.
За последното денонощие са починали 106 души, с което общият им брой достигна 12 413.
Излекувани са още 2 710, с което общият им брой става 242 311.
През последните 24 часа са поставени 12 504 дози от ваксините срещу коронавирус, а от началото на ваксинационната кампания – 401 309.
Снимка: Станимир Петков