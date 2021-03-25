103 са новите случаи на COVID-19 в Сливенско, 4375 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 40

Настанените в болница с коронавирусна инфекция надхвърлиха 9 000 и вече са 9 125. В интензивни отделения са 743 души, сочат данните на Единния информационен портал.

Новите случаи са – 4 375. Те са 25,4 на сто от направените 17 120 теста за последните 24 часа.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 136; Бургас – 364; Варна – 362; Велико Търново – 97; Видин – 17; Враца – 129; Габрово – 31; Добрич – 93; Кърджали – 38; Кюстендил – 38; Ловеч – 92; Монтана – 64; Пазарджик – 81; Перник – 79; Плевен – 139; Пловдив – 367; Разград – 60; Русе – 169; Силистра – 100; Сливен – 103; Смолян – 49; София област – 171; София (град) – 1105; Стара Загора – 216; Търговище – 48; Хасково – 65; Шумен – 97; Ямбол – 65.

От началото на пандемията са установени общо 317 116 случая, от тях активните са 62 392.

За последното денонощие са починали 106 души, с което общият им брой достигна 12 413.

Излекувани са още 2 710, с което общият им брой става 242 311.

През последните 24 часа са поставени 12 504 дози от ваксините срещу коронавирус, а от началото на ваксинационната кампания – 401 309.