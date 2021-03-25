По повод на Благовещение читалище "Съгласие" в Ямбол организира конкурс за есе

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Приключи конкурсът за есе под наслов "Майчице свята", който читалище "Съгласие 1862" в Ямбол организира по повод на християнския празник Благовещение, съобщиха от читалището.

Есето е на свободна тема. В конкурса са участвали ученици от 1 до 12 клас, разделени в три възрастови групи: от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.

Авторите на първите три отличени творби във всяка възрастова група ще получат предметни награди. Резултатите от конкурса са обявени на фейсбук страницата на културния институт.