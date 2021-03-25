Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

По повод на Благовещение читалище "Съгласие" в Ямбол организира конкурс за есе

25 март 2021 11:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
........................................................

Приключи конкурсът за есе под наслов "Майчице свята", който читалище "Съгласие 1862" в Ямбол организира по повод на християнския празник Благовещение, съобщиха от читалището.

Есето е на свободна тема. В конкурса са участвали ученици от 1 до 12 клас, разделени в три възрастови групи: от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.

Авторите на първите три отличени творби във всяка възрастова група ще получат предметни награди. Резултатите от конкурса са обявени на фейсбук страницата на културния институт.

Източник: БТА

« предишнаследваща »


 