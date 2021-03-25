Заети са всички легла в интензивното отделение на областната болница в Ямбол

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Всички легла в интензивното отделение на областната болница в Ямбол са заети. Броят на пациентите в лечебни заведения продължава да расте, разкриват се допълнителни легла и в общинската болница в Елхово,

Пациенти в тежко състояние след самолечение все по-често се налага да бъдат настанявани директно в реанимация, обясни зам.- директорът на областната болница д-р Валентин Вълчев.

„Снощи е приет пореден такъв млад човек, 30-годишен, който около десет дни се е самолекувал, с 35 сатурация. В момента той е интубиран, на механична вентилация в Covid реанимацията. Все повече млади хора постъпват в изключително критично състояние. В момента 6 реаниматори работят денонощно“.

Голям е броят на пациентите и в средно тежко състояние. От днес в общинската болница „Иван Рилски“ в Елхово ще бъдат разкрити още легла за пациенти от общините Елхово и Болярово, съобщи секретарят на РЗИ Донка Желева.

„Общо 17 легла ще имаме в болницата в град елхово за лечение на пациенти с Covid, те ще бъдат лекувани по пътека за пневмония“.

За последните дни заболеваемостта в Ямболска област надмина 650 на 100 000 население.