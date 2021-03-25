Улица „Абаджийска“ в квартал „Комлука“ утре временно ще бъде затворена

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по една от жилищните сгради на улица „Абаджийска“ № 5 в кв. „Комлука“ в Сливен, утре – 26 март, улицата временно ще бъде затворена за движение. Мярката ще важи в периода от 8 до 12 часа.