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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Улица „Абаджийска“ в квартал „Комлука“ утре временно ще бъде затворена

25 март 2021 17:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 40
Затворено движение - снимката е илюстративна

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по една от жилищните сгради на улица „Абаджийска“ № 5 в кв. „Комлука“ в Сливен, утре – 26 март, улицата временно ще бъде затворена за движение. Мярката ще важи в периода от 8:00 до 12:00 часа.

Снимка: Станимир Петков

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