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3988 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 98 от тях в Сливенско
3988 са новите случаи на коронавирус, потвърдени от направени 17 825 теста. Позитивните проби са 22% от изследваните. Общият брой регистрирани с COVID-19 от началото на пандемията е 321 104, сочат данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 149; Бургас – 321; Варна – 362; Велико Търново – 89; Видин – 28; Враца – 104; Габрово – 46; Добрич – 90; Кърджали – 30; Кюстендил – 47; Ловеч – 70; Монтана – 62; Пазарджик – 69; Перник – 94; Плевен – 120; Пловдив – 295; Разград – 21; Русе – 136; Силистра – 73; Сливен – 98; Смолян – 57; София област – 135; София (град) – 1109; Стара Загора – 142; Търговище – 23; Хасково – 95; Шумен – 55; Ямбол – 68.
Активните случаи са 64 120, в болница се лекуват 9281 пациенти, 769 са в интензивно отделение.
Излекувани са още 2161 души, до момента болестта са преборили 244 472.
Новите жертви на вируса са 99, общо 12512 са загубили битката с болестта досега.
През вчерашния ден са поставени 14292 дози ваксина срещу COVID-19, а 415 601 са направените имунизации до момента.
Снимка: Станимир Петков