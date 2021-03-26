Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще посети днес болницата

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 58

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще посети днес болнцицата. Очаква се той да пристигне около 11 часа, след което ще се срещне с директора на лечебното заведение д-р Васислав Петров и кмета на община Сливен Стефан Радев.

Очаква се след това да даде брифинг пред медиите.