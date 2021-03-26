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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще посети днес болницата

26 март 2021 10:04, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 58
Костадин Ангелов

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще посети днес болнцицата. Очаква се той да пристигне около 11 часа, след което ще се срещне с директора на лечебното заведение д-р Васислав Петров и кмета на община Сливен Стефан Радев.

Очаква се след това да даде брифинг пред медиите.

 

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