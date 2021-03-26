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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Леко земетресение е регистрирано край Якоруда рано тази сутрин

26 март 2021 10:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Земетресение

Земетресение е регистрирано тази сутрин край Якоруда, Югозападна България, съобщи Националният институт по геофизика, геодезия и география (NIGYG) на Българската академия на науките (БАН).

Земетресението е регистрирано в 5:23. Според първоначалните данни то е имало магнитуд 2,8 по скалата на Рихтер и дълбочина 12 км.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Станимир Петков

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