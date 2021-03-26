Леко земетресение е регистрирано край Якоруда рано тази сутрин

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Земетресение е регистрирано тази сутрин край Якоруда, Югозападна България, съобщи Националният институт по геофизика, геодезия и география (NIGYG) на Българската академия на науките (БАН).

Земетресението е регистрирано в 5:23. Според първоначалните данни то е имало магнитуд 2,8 по скалата на Рихтер и дълбочина 12 км.