Професор Асен Балтов: Повече от 70% от българите ще получат ваксини срещу Covid-19 до края на лятото

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Половината българи ще бъдат ваксинирани срещу Covid-19 до края на юни и над 70% от населението ще получат ваксини Covid-19 до края на лятото, заяви за Нова телевизия професор Асен Балтов, директор на Спешна болница "Пирогов".

През април броят на доставените в България РНК ваксини ще се увеличи тройно. Междувременно ще бъде на разположение втора векторна ваксина Covid-19 и хората ще могат да избират своята ваксина. Британският вариант на коронавирус се разпространява изключително бързо и хората, които вече са имали Covid-19, могат да бъдат повторно заразени. Според него коронавирусната инфекция се е превърнала в катализатор за хроничните заболявания. „Нацията ни имаше много сериозни здравословни проблеми преди кризата Covid-19“, добави професор Балтов.