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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предстои третиране на площи с череши в местност ,,Къра‘‘

26 март 2021 13:35, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди 39 минути, брой четения: 9
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Община Сливен уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 29 март от 6 до 10 часа ще бъде извършено третиранe срещу сачмянка и ранно кафяво гниене върху площи с череши в местност "Къра". Третирането ще се извърши с препарат "Шампион ВП‘‘ и ,,Акарзин‘‘. Карантинният срок е 14 дни.

Собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за тяхното опазване от отравяне.

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