Изборните бюлетини пристигнаха в Сливен

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Изборните бюлетини за 21-ви Многомандатен изборен район – Сливен пристигнаха на 26 март в Сливен.

Гл. секретар на областната администрация Кирил Аврамов и упълномощени членове на Районната избирателна комисия ги приеха.

Бюлетините са 176 000. Те ще бъдат съхранявани в помещение, определено със заповед на Областния управител, до разпределянето им на четирите общински администрации.

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