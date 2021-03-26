Предстои третиране на площи с череши в местност "Къра‘‘

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 19

Община Сливен уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 29 март от 6 до 10 часа ще бъде извършено третиранe срещу сачмянка и ранно кафяво гниене върху площи с череши в местност "Къра". Третирането ще се извърши с препарат "Шампион ВП‘‘ и "Акарзин‘‘. Карантинният срок е 14 дни.

Собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за тяхното опазване от отравяне.