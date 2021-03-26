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Криминална хроника Ямбол - 26.03.2021 г.

26 март 2021 21:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 38
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 26.03.2021 г.

 

В РУ-Ямбол е образувано бърза производство срещу 46-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 25 март, около 12:20 часа на ул. „Ямболен“ в областния град е извършена проверка на товарен автомобил „Мерцедес-Спринтер“, управляван от 46-годишен мъж. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.

Служители от РУ-Стралджа установиха мъж, управляващ нерегистриран мотопед след употреба алкохол. На 26 март, около 02:20 часа е спрян за проверка мотопед без регистрационна табела. В хода на проверката е констатирано, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред, а водачът – 55-годишен местен жител не притежава валидно свидетелство за управление на МПС и управлява под въздействие на алкохол, с концентрация 0.83 промила, констатирано с техническо средство. Съставени са два АУАН. Работата по случая продължава.

Бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици е образувано в РУ-Ямбол. На 25 март, около 23:50 часа в гр. Ямбол, на ул. „Цар Асен “ е спрян за проверка лек автомобил „Опел Омега”, управляван от 35-годишен жител на близко населено място При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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