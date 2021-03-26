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Изборните бюлетини пристигнаха в Сливен

26 март 2021 22:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
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Изборните бюлетини за 21-ви Многомандатен изборен район – Сливен пристигнаха на 26 март в Сливен.

Гл. секретар на областната администрация Кирил Аврамов и упълномощени членове на Районната избирателна комисия ги приеха.

Бюлетините са 176 000. Те ще бъдат съхранявани в помещение, определено със заповед на Областния управител, до разпределянето им на четирите общински администрации

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