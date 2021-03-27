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Сливен. Новини от източника. Последни новини
4129 са новите случаи с COVID-19 за последното денонощие в България, 60 от тях в Сливенско
4129 са новите случаи с COVID-19 от направени са 18 656 теста, от които 11 021 са PCR, а 7635 са с бърз антигенен тест. Положителните проби са 22 на сто от изследваните.
Разпределението по области е: Благоевград – 135; Бургас – 269; Варна – 325; Велико Търново – 84; Видин – 18; Враца – 108; Габрово – 48; Добрич – 87; Кърджали – 49; Кюстендил – 60; Ловеч – 76; Монтана – 97; Пазарджик – 103; Перник – 98; Плевен – 149; Пловдив – 342; Разград – 20; Русе – 128; Силистра – 73; Сливен – 60; Смолян – 66; София област – 143; София (град) – 1110; Стара Загора – 174; Търговище – 37; Хасково – 106; Шумен – 100; Ямбол – 64.
Това показват данните в Националния информационен портал. Общият брой на заразените с коронавирус у нас е 325 233, от които активни са 65 181.
Излекувани са 2979 пациенти, в болница са 9430 души, от които 751 в интензивни отделения. Починали са още 89 човека.
Поставените дози ваксини за денонощието са 14 627, общо имунизираните са 430 228.
Снимка: Станимир Петков