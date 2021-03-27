Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

4129 са новите случаи с COVID-19 за последното денонощие в България, 60 от тях в Сливенско

27 март 2021 08:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 24
Данни за коронавирус

4129 са новите случаи с COVID-19 от направени са 18 656 теста, от които 11 021 са PCR, а 7635 са с бърз антигенен тест. Положителните проби са 22 на сто от изследваните.

Разпределението по области е: Благоевград – 135; Бургас – 269; Варна – 325; Велико Търново – 84; Видин – 18; Враца – 108; Габрово – 48; Добрич – 87; Кърджали – 49; Кюстендил – 60; Ловеч – 76; Монтана – 97; Пазарджик – 103; Перник – 98; Плевен – 149; Пловдив – 342; Разград – 20; Русе – 128; Силистра – 73; Сливен – 60; Смолян – 66; София област – 143; София (град) – 1110; Стара Загора – 174; Търговище – 37; Хасково – 106; Шумен – 100; Ямбол – 64.

Това показват данните в Националния информационен портал. Общият брой на заразените с коронавирус у нас е 325 233, от които активни са 65 181.

Излекувани са 2979 пациенти, в болница са 9430 души, от които 751 в интензивни отделения. Починали са още 89 човека.

Поставените дози ваксини за денонощието са 14 627, общо имунизираните са 430 228.

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 