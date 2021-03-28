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2537 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 58 от тях в Сливенско
2537 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 931 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 327 770, като активните са 66 216.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 76, Бургас – 294, Варна – 258, Велико Търново – 48, Видин – 6, Враца – 68, Габрово – 11, Добрич – 75, Кърджали – 24, Кюстендил – 50, Ловеч – 26, Монтана – 37, Пазарджик – 89, Перник – 78, Плевен – 78, Пловдив – 150, Разград – 35, Русе – 52, Силистра – 27, Сливен – 58, Смолян – 37, София област – 131, София (град) – 649, Стара Загора – 28, Търговище – 23, Хасково – 46, Шумен – 33, Ямбол – 50.
През изминалото денонощие са били излекувани 1453 души, а за целия период – 248 904.
В болница за лечение са настанени 9674 души, от които 769 са в интензивни отделения.
49 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 12 650.
Към момента общо 434 158 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3930.
Снимка: Станимир Петков